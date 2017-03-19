Что важно знать путешествуя в США на машине
Когда я впервые брала машину напрокат в США, я искала статьи из серии: "Что важно знать о правилах дорожного движения в США?". Полезного почти ничего не нашла, и в итоге, просто каждый раз спрашивала в агентстве на что обратить внимание и что не упустить.
Этой информацией хочу поделиться. Тут не только правила, но и забавные особенности.
1. Разметка на дороге.
Она всегда правильная, уместная и ее ни в коем случае нельзя игнорировать! Вариант типа: "Ну ладно сплошная, я тут быстро развернусь" - может и прав стоить. Разметка всегда нанесена очень логично: есть дополнительные полосы для въезда и съезда со скоростного шоссе, есть аварийные полосы, тормозные, четко обозначены места для стоянки и островки безопасности. Есть секции на перекрестках, которые ни в коем случае нельзя блокировать.
2. Сигнальные табло.
На скоростных шоссе и вдоль основных дорог довольно много табло, которые освещают ситуации на дорогах: мол впереди авария, это может вызвать 15-минутную задержку в движении, впереди дорожные работы, поэтому закрыта одна из полос и Вам стоит перестроиться и т.д.
3. Таблички с предупреждением о штрафах и нарушениях.
Только слепой не заметит шесть табличек перед знаком "Дорожные работы" о том, что штрафы за нарушение ПДД удваиваются, если на дороге присутствуют рабочие.
К тому же, на дороге обычно нанесены надписи о том, что нужно замедлиться (как на предыдущей картинке), остановиться, пропустить пешеходов или машины, переместиться в другой рядом в связи с сужением дороги.
4. Школьные автобусы.
Это гроза автомобилистов и первое правило, которое я заучила: если на дороге стоит школьный автобус и мигает огоньками, которые означают высадку или посадку детей, Вы обязаны остановиться. А перед подъездом в "школьную зону" в определенные часы (они указаны на знаке, который указывает на начало "школьной зоны"), Вы обязаны снизить скорость до 20 миль в час (около 30 км/ч). Штраф что-то около 2000$ и лишение прав.
5. Разрешен поворот на красный.
Правый поворот на запрещающий сигнал светофора, при условии, что это не мешает пешеходам и не создает аварийной ситуации - разрешен всегда, кроме случаев, когда это запрещено знаком "Нет поворота на красный" (обычно он висит около светофора и его важно заметить, потому, что камеру на него Вы заприметите после поворота;)
6. На скоростных шоссе все съезды пронумерованы, названий на них нет.
О том, куда Вам надо - знает навигатор и он Вам и скажет на каком Exit (Выходе) Вам съезжать. Готовится к нему надо заранее, я в Лос-Анджелесе так пять съездов проехала, пока перестроилась из крайнего левого в крайний правый.
7. Пропустили свой съезд - разворот будет не скоро.
Дороги спроектированы так, что быстро не развернешься, а нарушать - себе дороже, вот и наворачиваешь кружок-другой пока не вернешься на свое направление.
8. У трасс обычно ничего нет.
Дороги в США (если это не scenic road (живописные дороги) - пустынные и скучные. Чтобы заправиться, сделать техническую или санитарную остановку нужно съезжать с трассы. Всегда, абсолютно всегда есть указатели на то, где ближайшая "Зона отдыха", заправка, магазины и рестораны.
9. Поворотники.
Будем говорить так - не всегда Вас предупреждают о маневре... Вот перестроение из полосы в полосу почему-то ни у кого, кроме меня не вызывает желание включить поворот. Но, тем не менее, этот маневр соседние машины делают безопасно, без подрезаний и тому подобного.
10. Дешевый бензин - 2.1$ за галлон. 1 галлон - приблизительно 3 литра.
Добавить нечего.
11. На нерегулируемых перекрестках, в основном, действует правило "кто первый подъехал, тот и первый проезжает". Я все равно всех пропускаю. Но вежливость - это то, чего не отнять - все друг друга пропускают. Правило "правой руки" тоже действует.
12. Знак "СТОП" значит "СТОП!!"
То есть, нужно остановиться. 3 секунды и поехал дальше.
13. На желтый ехать можно, но осторожно!
Если Вы можете безопасно остановится - останавливайтесь, если набрали скорость и резкий тормоз спровоцирует аварийную ситуацию - езжайте. НО! Я предпочитаю аккуратно остановиться, потому, что читала о том, как ребята попадали на штрафы в подобных ситуациях. Однако, правило все же есть.
14. Пристегнитесь - вас снимают.
"Давит", "Неудобно", "Да я всегда так езжу" - все это меркнет перед величиной штрафа и лишением прав в случае, сели Вам поймают. А Вас поймает первая камера.
15. Кстати, о камерах!
О них обычно предупреждают и их всегда видно. Скрытых камер не встречала.
16. Если Вас поймали (остановили) - сидите и не рыпайтесь.
Выходить из машины нужно ТОЛЬКО в том случае, если Вас об этом попросят. А так - сидите и отвечайте на вопросы. Никто злостно останавливать не будет, если остановят без причины, то только чтобы проверить документы. Ну а о том, что в случае чего, в документах должны быть только документы
17. Парковки.
Всегда смотрите не висит ли где знак о том, что конкретно тут она запрещена, запрещена в какое-то время, что это парковка для инвалидов или парковка только для клиентов ресторана, магазина и т.д. Практически всегда парковка в центре города платная, стоят автоматы и оплата там наличными.
18. Если Вас оштрафовали - можете прогуляться в суд, иногда в суд с нарушением и отправляют без Вашего желания. На месте никто никаких оплат не принимает.
19. И да! Во всех штатах правила разные.
Ограничения скорости есть везде, вопрос какое превышение не считается критичным и во всех штатах оно разнится. Да и вообще много всякого разного, поэтому я всегда у всех спрашиваю. Даже если знаю, все равно спрашиваю:)
И напоследок:
20. Возите с собой наличные.
Вроде бы простое правило. Но в последнюю мою поездку, они у нас закончились, зная, что везде принимают карту, мы не стали искать банкомат. Но по дороге попали на четыре платные дороги. Стоили они 1$, 1.50$, 3$... но расплатиться мы не могли, а карту не принимали. Теперь я оплачиваю чеки онлайн:(
И бонус!
Полезные ссылки, которые помогли мне в подготовке моего автомобильного путешествия:
http://www.r-books.net/pdd1.htm
https://dmvexam.org/ru/
http://koshkin.net/blog/traffic/
http://pdd-ru.info/702.php
http://www.spectours.ru/transport/car/a
Так, я понимаю, что я что-то упустила, грамматические и пунктуационные ошибки допустила ;), поэтому в комментариях можем это обсудить. У кого какой опыт вождения заграницей, о чем важно помнить и что знать, садясь за руль в чужой стране?
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20 для платных дорог, возьмите ezpass (или местный экивалент)
А с пассом я неправильно поняла в агентстве. Оказывается, они были включены и мне нужно было просто проезжать там, где автоматически списывается. Они все через мою карту бы прошли. В следующий раз буду знать))
не выбрасывайте мусор (даже мелочи, окурки, обертки) из окна машины
Еше про парковку. Места для инвалидов (handicapped) - это святое. Если на вашей машине нет соответствующего разрешения, то не заезжайте даже на минуту
Edited at 2017-03-20 04:10 am (UTC)
За исключением тех съездов, что НЕ пронумерованы и на которых ЕСТЬ названия.
Edited at 2017-03-20 10:28 am (UTC)
3.785 л.
пока буду путешествовать
глазами сенкевичавиртуально
.
я слежу за вами ......)
Edited at 2017-03-20 05:28 pm (UTC)
Пост очень познавателен, спасибо большое за информацию!
Знак СТОП - в Вирджинии, это просто СТОП. Никаких трёх секунд. В некоторых местах требуют 2 секунды, в других 4... Перед правым поворотом на красный, кстати, тоже требуется полная остановка. И за это редко, но ловят.
В Вирджинии никаких проблем с пересечением двойной сплошной как в России нет. Существует правило о том, что дорога должна быть чиста и видна метров на 30 вперёд. Левый поворот через двойную сплошную разрешён.
Ух как раздрожают те, кто на нерегулируемом перекрёстке начинает всех ждать. Если тебе положено ехать -- едь. Все ведь ждут.
Никаких лишений прав просто так нет. Особенно за ремень безопасности - штраф - $25.
Лишение прав в Америке, это как профилактическая ампутация ног. Очень маловероятное событие. Хотя я знал одного такого умельца. За нарушения выписывают "поинты" (по сути проколы). Накопил совсем немного, уже проблемы. С годами они списываются. И можно пойти на официальные платные курсы по безопасности. Но даже если залетел по полной - судья скорее всего выпишет разрешение ездить по строгому маршруту от дома до работы. Так что это ещё не конец света.
С превышением у меня сложна история. Я, в принципе, еду строго по ограничению скорости, с превышение 5-10 миль, но в Калифорнии за мной выстраивался такой хвост, что я просто съезжала и всех пропускала, если дорога всего с одной полосой. Я лишний раз, конечно, не нарушаю.
А вот с двойной сплошной - очень интересно. Я сейчас выезжая с заправки пересекла так двойную и потом заметила камеру на перекрестке...не знаю, ждать мне "тикет" или пронесет:)))))
На всю жизнь запомнил. Многие вещи были настолько удивительны.
Для ознакомления с местными правилами ПДД выдали брошюрку с рекомендациями по вождению в Техасе вместо правил. Когда пошёл сдавать теорию то оказалось что этого достаточно. Сдал (на компьютере уже тогда) с первого раза просто включив логику и здравый смысл. Оказывается у них всё на дорогах подчинено именно здравому смыслу а не только ПДД.
А вот практику сдал только с третьего раза. И экзамен-то ни о чём. Надо было просто прокатиться по тихим улочкам сабурба. В первый раз тётка-экзаменатор сняла кучу баллов за каждый поворот так как по её мнению я недостаточно крутил головой чтобы увидеть помехи справа и слева. Хотя там за киометр видно было что нет никого и не поворачивая головы. И за срезание углов на каждом перекрёстке. И, сука, не хватило всего одного балла! Но тётка была неумолима.
Во второй раз учитывая прошлый опыт я крутил головой как флюгер. И докрутился до того что не увидел встречную машину на повороте. Фсё! Ниармисс инцидент и до свидания. Вобщем только с третьего сдал. Как последний мекс клянчился у знакомых свозить меня ещё разок на сдачу.
Думаю, Вам стоит поделиться этим постом с каким-нибудь сообществом автомобилистов, например, ru_auto
Про сколько штраф не помню, по моему намного меньше.
Прав тоже не лишают. Только дают 5 или 6 очков. Наберёшь 12, тогда лишат временно.
Впрочем это для Нью-Йорка. Может где то по другому.
неработающий светофор (выключили электричество) эквивалентен мигающему красному
Ну хорошо, кроме школьного автобуса и различия правил в разных штатах :)
Перед школьным автобусом надо останавливаться, даже если он встал на встречной стороне дороги (что логично - мало ли в какую сторону выходят дети).
Пересекать сплошную можно для въезда и выезда (не создавая аварийной ситуации, конечно), хотя не поручусь, что везде так.
За ремень штрафуют, но далеко не так страшно (но пристегиваться, разумеется, надо не ради копов, а ради собственной безопасности).
Превышать на 5 миль в час можно везде.
Важное правило - если тебя догоняет машина с мигалками и особенно сиреной (не только полицейская, любая) - остановись (если ты у нее на пути, прими вправо и остановись) и дай ей проехать мимо. Естес-но это может быть только машина экстренных служб, а не какого-нибудь чиновника.
На съездах ПИШУТ, куда они - если не на самом знаке с номером экзита, то минимум на паре знаков до него. Чтобы пропустить свой съезд, надо быть большим тормозом (или наоборот - гнать без тормозов в крайнем левом ряду, чего лично я никогда не делаю). Особенно это касается съездов на такой-то город. А вот на такую-то улицу в большом городе да, можно и зевнуть.
Наличных не держал в руках уже много лет. На платные дороги соваться не надо, надо выбрать в GPS соотв. настройку (avoid toll roads), ну и на знаки тоже смотреть, да. Правда, в больших городах типа НЙ могут быть платные мосты (но там вообще лучше общ. транспортом ездить).
В целом - американские правила проще экс-СССРовских, знаков меньше и это чаще надписи, а не картинки, так что зубрить ничего не надо (кроме английского естес-но).
Полицейские - чаще всего хорошие люди, готовые прийти на помощь водителю. Мне, напр, и дорогу подсказывали, и колесо меняли. Хотя за нарушение, конечно, повестку в суд выпишут (но если оно мелкое, шансы отбрехаться достаточно велики - главное не быковать, а выражать понимание и раскаяние).
А за все остальное - огромное спасибо)))
Edited at 2017-03-21 04:37 am (UTC)