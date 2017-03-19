Что важно знать путешествуя в США на машине

без наличных писать не надо.

Когда я впервые брала машину напрокат в США, я искала статьи из серии: "Что важно знать о правилах дорожного движения в США?". Полезного почти ничего не нашла, и в итоге, просто каждый раз спрашивала в агентстве на что обратить внимание и что не упустить.Этой информацией хочу поделиться. Тут не только правила, но и забавные особенности.1. Разметка на дороге.Она всегда правильная, уместная и ее ни в коем случае нельзя игнорировать! Вариант типа: "Ну ладно сплошная, я тут быстро развернусь" - может и прав стоить. Разметка всегда нанесена очень логично: есть дополнительные полосы для въезда и съезда со скоростного шоссе, есть аварийные полосы, тормозные, четко обозначены места для стоянки и островки безопасности. Есть секции на перекрестках, которые ни в коем случае нельзя блокировать.2. Сигнальные табло.На скоростных шоссе и вдоль основных дорог довольно много табло, которые освещают ситуации на дорогах: мол впереди авария, это может вызвать 15-минутную задержку в движении, впереди дорожные работы, поэтому закрыта одна из полос и Вам стоит перестроиться и т.д.3. Таблички с предупреждением о штрафах и нарушениях.Только слепой не заметит шесть табличек перед знаком "Дорожные работы" о том, что штрафы за нарушение ПДД удваиваются, если на дороге присутствуют рабочие.К тому же, на дороге обычно нанесены надписи о том, что нужно замедлиться (как на предыдущей картинке), остановиться, пропустить пешеходов или машины, переместиться в другой рядом в связи с сужением дороги.4. Школьные автобусы.Это гроза автомобилистов и первое правило, которое я заучила: если на дороге стоит школьный автобус и мигает огоньками, которые означают высадку или посадку детей, Вы обязаны остановиться. А перед подъездом в "школьную зону" в определенные часы (они указаны на знаке, который указывает на начало "школьной зоны"), Вы обязаны снизить скорость до 20 миль в час (около 30 км/ч). Штраф что-то около 2000$ и лишение прав.5. Разрешен поворот на красный.Правый поворот на запрещающий сигнал светофора, при условии, что это не мешает пешеходам и не создает аварийной ситуации - разрешен всегда, кроме случаев, когда это запрещено знаком "Нет поворота на красный" (обычно он висит около светофора и его важно заметить, потому, что камеру на него Вы заприметите после поворота;)6. На скоростных шоссе все съезды пронумерованы, названий на них нет.О том, куда Вам надо - знает навигатор и он Вам и скажет на каком Exit (Выходе) Вам съезжать. Готовится к нему надо заранее, я в Лос-Анджелесе так пять съездов проехала, пока перестроилась из крайнего левого в крайний правый.7. Пропустили свой съезд - разворот будет не скоро.Дороги спроектированы так, что быстро не развернешься, а нарушать - себе дороже, вот и наворачиваешь кружок-другой пока не вернешься на свое направление.8. У трасс обычно ничего нет.Дороги в США (если это не scenic road (живописные дороги) - пустынные и скучные. Чтобы заправиться, сделать техническую или санитарную остановку нужно съезжать с трассы. Всегда, абсолютно всегда есть указатели на то, где ближайшая "Зона отдыха", заправка, магазины и рестораны.9. Поворотники.Будем говорить так - не всегда Вас предупреждают о маневре... Вот перестроение из полосы в полосу почему-то ни у кого, кроме меня не вызывает желание включить поворот. Но, тем не менее, этот маневр соседние машины делают безопасно, без подрезаний и тому подобного.10. Дешевый бензин - 2.1$ за галлон. 1 галлон - приблизительно 3 литра.Добавить нечего.11. На нерегулируемых перекрестках, в основном, действует правило "кто первый подъехал, тот и первый проезжает". Я все равно всех пропускаю. Но вежливость - это то, чего не отнять - все друг друга пропускают. Правило "правой руки" тоже действует.12. Знак "СТОП" значит "СТОП!!"То есть, нужно остановиться. 3 секунды и поехал дальше.13. На желтый ехать можно, но осторожно!Если Вы можете безопасно остановится - останавливайтесь, если набрали скорость и резкий тормоз спровоцирует аварийную ситуацию - езжайте. НО! Я предпочитаю аккуратно остановиться, потому, что читала о том, как ребята попадали на штрафы в подобных ситуациях. Однако, правило все же есть.14. Пристегнитесь - вас снимают."Давит", "Неудобно", "Да я всегда так езжу" - все это меркнет перед величиной штрафа и лишением прав в случае, сели Вам поймают. А Вас поймает первая камера.15. Кстати, о камерах!О них обычно предупреждают и их всегда видно. Скрытых камер не встречала.16. Если Вас поймали (остановили) - сидите и не рыпайтесь.Выходить из машины нужно ТОЛЬКО в том случае, если Вас об этом попросят. А так - сидите и отвечайте на вопросы. Никто злостно останавливать не будет, если остановят без причины, то только чтобы проверить документы. Ну а о том, что в случае чего, в документах должны быть только документы17. Парковки.Всегда смотрите не висит ли где знак о том, что конкретно тут она запрещена, запрещена в какое-то время, что это парковка для инвалидов или парковка только для клиентов ресторана, магазина и т.д. Практически всегда парковка в центре города платная, стоят автоматы и оплата там наличными.18. Если Вас оштрафовали - можете прогуляться в суд, иногда в суд с нарушением и отправляют без Вашего желания. На месте никто никаких оплат не принимает.19. И да! Во всех штатах правила разные.Ограничения скорости есть везде, вопрос какое превышение не считается критичным и во всех штатах оно разнится. Да и вообще много всякого разного, поэтому я всегда у всех спрашиваю. Даже если знаю, все равно спрашиваю:)И напоследок:20. Возите с собой наличные.Вроде бы простое правило. Но в последнюю мою поездку, они у нас закончились, зная, что везде принимают карту, мы не стали искать банкомат. Но по дороге попали на четыре платные дороги. Стоили они 1$, 1.50$, 3$... но расплатиться мы не могли, а карту не принимали. Теперь я оплачиваю чеки онлайн:(И бонус!Полезные ссылки, которые помогли мне в подготовке моего автомобильного путешествия:Так, я понимаю, что я что-то упустила, грамматические и пунктуационные ошибки допустила ;), поэтому в комментариях можем это обсудить. У кого какой опыт вождения заграницей, о чем важно помнить и что знать, садясь за руль в чужой стране?