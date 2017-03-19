Что важно знать путешествуя в США на машине


Когда я впервые брала машину напрокат в США, я искала статьи из серии: "Что важно знать о правилах дорожного движения в США?". Полезного почти ничего не нашла, и в итоге, просто каждый раз спрашивала в агентстве на что обратить внимание и что не упустить.

Этой информацией хочу поделиться. Тут не только правила, но и забавные особенности.

1. Разметка на дороге.

Она всегда правильная, уместная и ее ни в коем случае нельзя игнорировать! Вариант типа: "Ну ладно сплошная, я тут быстро развернусь" - может и прав стоить. Разметка всегда нанесена очень логично: есть дополнительные полосы для въезда и съезда со скоростного шоссе, есть аварийные полосы, тормозные, четко обозначены места для стоянки и островки безопасности. Есть секции на перекрестках, которые ни в коем случае нельзя блокировать.



2. Сигнальные табло.

На скоростных шоссе и вдоль основных дорог довольно много табло, которые освещают ситуации на дорогах: мол впереди авария, это может вызвать 15-минутную задержку в движении, впереди дорожные работы, поэтому закрыта одна из полос и Вам стоит перестроиться и т.д.



3. Таблички с предупреждением о штрафах и нарушениях.

Только слепой не заметит шесть табличек перед знаком "Дорожные работы" о том, что штрафы за нарушение ПДД удваиваются, если на дороге присутствуют рабочие.
К тому же, на дороге обычно нанесены надписи о том, что нужно замедлиться (как на предыдущей картинке), остановиться, пропустить пешеходов или машины, переместиться в другой рядом в связи с сужением дороги.



4. Школьные автобусы.

Это гроза автомобилистов и первое правило, которое я заучила: если на дороге стоит школьный автобус и мигает огоньками, которые означают высадку или посадку детей, Вы обязаны остановиться. А перед подъездом в "школьную зону" в определенные часы (они указаны на знаке, который указывает на начало "школьной зоны"), Вы обязаны снизить скорость до 20 миль в час (около 30 км/ч). Штраф что-то около 2000$ и лишение прав.



5. Разрешен поворот на красный.

Правый поворот на запрещающий сигнал светофора, при условии, что это не мешает пешеходам и не создает аварийной ситуации - разрешен всегда, кроме случаев, когда это запрещено знаком "Нет поворота на красный" (обычно он висит около светофора и его важно заметить, потому, что камеру на него Вы заприметите после поворота;)



6. На скоростных шоссе все съезды пронумерованы, названий на них нет.

О том, куда Вам надо - знает навигатор и он Вам и скажет на каком Exit (Выходе) Вам съезжать. Готовится к нему надо заранее, я в Лос-Анджелесе так пять съездов проехала, пока перестроилась из крайнего левого в крайний правый.

7. Пропустили свой съезд - разворот будет не скоро.

Дороги спроектированы так, что быстро не развернешься, а нарушать - себе дороже, вот и наворачиваешь кружок-другой пока не вернешься на свое направление.

8. У трасс обычно ничего нет.

Дороги в США (если это не scenic road (живописные дороги) - пустынные и скучные. Чтобы заправиться, сделать техническую или санитарную остановку нужно съезжать с трассы. Всегда, абсолютно всегда есть указатели на то, где ближайшая "Зона отдыха", заправка, магазины и рестораны.



9. Поворотники.

Будем говорить так - не всегда Вас предупреждают о маневре... Вот перестроение из полосы в полосу почему-то ни у кого, кроме меня не вызывает желание включить поворот. Но, тем не менее, этот маневр соседние машины делают безопасно, без подрезаний и тому подобного.

10. Дешевый бензин - 2.1$ за галлон. 1 галлон - приблизительно 3 литра.
Добавить нечего.

11. На нерегулируемых перекрестках, в основном, действует правило "кто первый подъехал, тот и первый проезжает". Я все равно всех пропускаю. Но вежливость - это то, чего не отнять - все друг друга пропускают. Правило "правой руки" тоже действует.

12. Знак "СТОП" значит "СТОП!!"

То есть, нужно остановиться. 3 секунды и поехал дальше.

13. На желтый ехать можно, но осторожно!

Если Вы можете безопасно остановится - останавливайтесь, если набрали скорость и резкий тормоз спровоцирует аварийную ситуацию - езжайте. НО! Я предпочитаю аккуратно остановиться, потому, что читала о том, как ребята попадали на штрафы в подобных ситуациях. Однако, правило все же есть.

14. Пристегнитесь - вас снимают.

"Давит", "Неудобно", "Да я всегда так езжу" - все это меркнет перед величиной штрафа и лишением прав в случае, сели Вам поймают. А Вас поймает первая камера.

15. Кстати, о камерах!

О них обычно предупреждают и их всегда видно. Скрытых камер не встречала.



16. Если Вас поймали (остановили) - сидите и не рыпайтесь.

Выходить из машины нужно ТОЛЬКО в том случае, если Вас об этом попросят. А так - сидите и отвечайте на вопросы. Никто злостно останавливать не будет, если остановят без причины, то только чтобы проверить документы. Ну а о том, что в случае чего, в документах должны быть только документы без наличных писать не надо.

17. Парковки.

Всегда смотрите не висит ли где знак о том, что конкретно тут она запрещена, запрещена в какое-то время, что это парковка для инвалидов или парковка только для клиентов ресторана, магазина и т.д. Практически всегда парковка в центре города платная, стоят автоматы и оплата там наличными.



18. Если Вас оштрафовали - можете прогуляться в суд, иногда в суд с нарушением и отправляют без Вашего желания. На месте никто никаких оплат не принимает.

19. И да! Во всех штатах правила разные.

Ограничения скорости есть везде, вопрос какое превышение не считается критичным и во всех штатах оно разнится. Да и вообще много всякого разного, поэтому я всегда у всех спрашиваю. Даже если знаю, все равно спрашиваю:)

И напоследок:

20. Возите с собой наличные.

Вроде бы простое правило. Но в последнюю мою поездку, они у нас закончились, зная, что везде принимают карту, мы не стали искать банкомат. Но по дороге попали на четыре платные дороги. Стоили они 1$, 1.50$, 3$... но расплатиться мы не могли, а карту не принимали. Теперь я оплачиваю чеки онлайн:(

И бонус!

Полезные ссылки, которые помогли мне в подготовке моего автомобильного путешествия:

http://www.r-books.net/pdd1.htm
https://dmvexam.org/ru/
http://koshkin.net/blog/traffic/
http://pdd-ru.info/702.php
http://www.spectours.ru/transport/car/avto-America.html

Так, я понимаю, что я что-то упустила, грамматические и пунктуационные ошибки допустила ;), поэтому в комментариях можем это обсудить. У кого какой опыт вождения заграницей, о чем важно помнить и что знать, садясь за руль в чужой стране?

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Posts from This Journal by “США” Tag

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    dvulis
    5 В некоторых местах (в частности, в городе НЙ) поворот направо на красный свет запрещен по дефолту, кроме редких перекрестков, где написано, что расрешено (после остановки).
    20 для платных дорог, возьмите ezpass (или местный экивалент)
    marina_callas
    Да! Точно, в Нью-Йорке и острове Монреаль!:) Держала в голове, тчо нужно об этом написать и забыла. Спасибо, что подметили!:)

    А с пассом я неправильно поняла в агентстве. Оказывается, они были включены и мне нужно было просто проезжать там, где автоматически списывается. Они все через мою карту бы прошли. В следующий раз буду знать))
    dvulis
    Еще пара возможных источников больших неприятностей

    не выбрасывайте мусор (даже мелочи, окурки, обертки) из окна машины

    Еше про парковку. Места для инвалидов (handicapped) - это святое. Если на вашей машине нет соответствующего разрешения, то не заезжайте даже на минуту
    marina_callas
    Да, с мусором Вы тоже правы)) нам бы не помешали такие правила и высокие штрафы за нарушение.
    Vl Seraf
    Не останавливаться вплотную к перекрестку, если перед, нарисованы две белых полосы и за первую не вылазить, проплывающая в сантиметрах от капота туша трака не добовляет позитива.

    Edited at 2017-03-20 04:10 am (UTC)
    marina_callas
    Проплывающие туши траков - это мой страшный сон:))) впервые на хайвее я чуть под руль от них не залезла, кстати, повороты именно из-за них пропускала!))
    dr_eburg
    "На скоростных шоссе все съезды пронумерованы, названий на них нет." Все верно.

    За исключением тех съездов, что НЕ пронумерованы и на которых ЕСТЬ названия.
    dronkrz
    Этот момент очень странный. Всегда висят знаки на которых написано на какую улицу, дорогу вы съезжаете с хайвея/фривея. Никогда не видел съездов без какой-либо информации и только с номером. Проехал на машине 36 штатов. Вы поняли о чем именно написал автор?
    ivan_kolobov
    Спасибо, хоть в штаты я вроде бы не планирую, но интересно было почитать.
    abrp722
    Выполняя правый поворот на красный, обязательно нужно остановиться. Точно как на "STOP".
    log77
    может когда нибудь проеду по америке.
    пока буду путешествовать глазами сенкевича виртуально
    .
    я слежу за вами ......)

    Edited at 2017-03-20 05:28 pm (UTC)
    Zholnin Stanislav
    Для меня неочевидным был Move Over law, который действует во многих штатах. Это если на обочине стоит полицейская машина с сигнальными огнями, нельзя проезжать рядом с ней, даже ползком, надо обязательно перестроится во вторую полосу от обочины. Мой единственный штраф за всё жизнь (пока).
    marina_callas
    Я об этом читала, но тоже не поняла, олин раз за мной ехала полицейская машина с вклбченными мигалками, но не тревожными, а другими (не знаю как называются), я, на всякий случай, в третий ряд от не перестроилась))
    sunishko
    Я с нашими 1,6 евро за литр, молча яростно завидую :(
    Пост очень познавателен, спасибо большое за информацию!
    koldoblin
    Для Вирджинии превышение в 10миль/ч. это предупреждение. Все фотоловушки запрограммированы на >=12мл/ч. Поэтому на дороге все ожидают, что ты едешь +10. Иначе начнутся обгоны, перестройки перед носом, висение на хвосте. Кто-нибудь в конце концов въедет, подрежет..

    Знак СТОП - в Вирджинии, это просто СТОП. Никаких трёх секунд. В некоторых местах требуют 2 секунды, в других 4... Перед правым поворотом на красный, кстати, тоже требуется полная остановка. И за это редко, но ловят.

    В Вирджинии никаких проблем с пересечением двойной сплошной как в России нет. Существует правило о том, что дорога должна быть чиста и видна метров на 30 вперёд. Левый поворот через двойную сплошную разрешён.

    Ух как раздрожают те, кто на нерегулируемом перекрёстке начинает всех ждать. Если тебе положено ехать -- едь. Все ведь ждут.

    Никаких лишений прав просто так нет. Особенно за ремень безопасности - штраф - $25.

    Лишение прав в Америке, это как профилактическая ампутация ног. Очень маловероятное событие. Хотя я знал одного такого умельца. За нарушения выписывают "поинты" (по сути проколы). Накопил совсем немного, уже проблемы. С годами они списываются. И можно пойти на официальные платные курсы по безопасности. Но даже если залетел по полной - судья скорее всего выпишет разрешение ездить по строгому маршруту от дома до работы. Так что это ещё не конец света.





    marina_callas
    Огромное спасибо за информацию!)))

    С превышением у меня сложна история. Я, в принципе, еду строго по ограничению скорости, с превышение 5-10 миль, но в Калифорнии за мной выстраивался такой хвост, что я просто съезжала и всех пропускала, если дорога всего с одной полосой. Я лишний раз, конечно, не нарушаю.

    А вот с двойной сплошной - очень интересно. Я сейчас выезжая с заправки пересекла так двойную и потом заметила камеру на перекрестке...не знаю, ждать мне "тикет" или пронесет:)))))
    nizhlogger
    Я как то в 97 году сдавал на права в Техасе.
    На всю жизнь запомнил. Многие вещи были настолько удивительны.
    Для ознакомления с местными правилами ПДД выдали брошюрку с рекомендациями по вождению в Техасе вместо правил. Когда пошёл сдавать теорию то оказалось что этого достаточно. Сдал (на компьютере уже тогда) с первого раза просто включив логику и здравый смысл. Оказывается у них всё на дорогах подчинено именно здравому смыслу а не только ПДД.
    А вот практику сдал только с третьего раза. И экзамен-то ни о чём. Надо было просто прокатиться по тихим улочкам сабурба. В первый раз тётка-экзаменатор сняла кучу баллов за каждый поворот так как по её мнению я недостаточно крутил головой чтобы увидеть помехи справа и слева. Хотя там за киометр видно было что нет никого и не поворачивая головы. И за срезание углов на каждом перекрёстке. И, сука, не хватило всего одного балла! Но тётка была неумолима.
    Во второй раз учитывая прошлый опыт я крутил головой как флюгер. И докрутился до того что не увидел встречную машину на повороте. Фсё! Ниармисс инцидент и до свидания. Вобщем только с третьего сдал. Как последний мекс клянчился у знакомых свозить меня ещё разок на сдачу.
    marina_callas
    :)))))))с ума сойти!)) бывает же(( мне стыдно рассказать про свой экзамен, честно говоря:((( но моя подружка в Израиле то ли с пятого, то ли с шестого раза сдала)))))))
    schaerbakov
    Спасибо Вам за интересный пост!
    Думаю, Вам стоит поделиться этим постом с каким-нибудь сообществом автомобилистов, например, ru_auto
    jasilver
    Очередная компиляция фактов, которые есть в сети.
    kremlin_curant
    //Штраф что-то около 2000$ и лишение прав//

    Про сколько штраф не помню, по моему намного меньше.
    Прав тоже не лишают. Только дают 5 или 6 очков. Наберёшь 12, тогда лишат временно.
    Впрочем это для Нью-Йорка. Может где то по другому.
    igorek
    мигающий красный светофор эквивалентен знаку стоп
    неработающий светофор (выключили электричество) эквивалентен мигающему красному
    livenet
    Не совсем так или совсем не так почти по всем пунктам.
    Ну хорошо, кроме школьного автобуса и различия правил в разных штатах :)
    yury_nesterenko
    Поворот вправо на красный в некоторых городах (даже не штатах!) по дефолту запрещен.
    Перед школьным автобусом надо останавливаться, даже если он встал на встречной стороне дороги (что логично - мало ли в какую сторону выходят дети).
    Пересекать сплошную можно для въезда и выезда (не создавая аварийной ситуации, конечно), хотя не поручусь, что везде так.
    За ремень штрафуют, но далеко не так страшно (но пристегиваться, разумеется, надо не ради копов, а ради собственной безопасности).
    Превышать на 5 миль в час можно везде.
    Важное правило - если тебя догоняет машина с мигалками и особенно сиреной (не только полицейская, любая) - остановись (если ты у нее на пути, прими вправо и остановись) и дай ей проехать мимо. Естес-но это может быть только машина экстренных служб, а не какого-нибудь чиновника.
    На съездах ПИШУТ, куда они - если не на самом знаке с номером экзита, то минимум на паре знаков до него. Чтобы пропустить свой съезд, надо быть большим тормозом (или наоборот - гнать без тормозов в крайнем левом ряду, чего лично я никогда не делаю). Особенно это касается съездов на такой-то город. А вот на такую-то улицу в большом городе да, можно и зевнуть.
    Наличных не держал в руках уже много лет. На платные дороги соваться не надо, надо выбрать в GPS соотв. настройку (avoid toll roads), ну и на знаки тоже смотреть, да. Правда, в больших городах типа НЙ могут быть платные мосты (но там вообще лучше общ. транспортом ездить).
    В целом - американские правила проще экс-СССРовских, знаков меньше и это чаще надписи, а не картинки, так что зубрить ничего не надо (кроме английского естес-но).
    Полицейские - чаще всего хорошие люди, готовые прийти на помощь водителю. Мне, напр, и дорогу подсказывали, и колесо меняли. Хотя за нарушение, конечно, повестку в суд выпишут (но если оно мелкое, шансы отбрехаться достаточно велики - главное не быковать, а выражать понимание и раскаяние).
    marina_callas
    Есть серьезный вопрос по первому пункту: а откуда я должна знать в каких городах по дефолту запрещен поворот? просто спросить у жителей или где-то знаки стоят?

    А за все остальное - огромное спасибо)))
    science_power
    Если у вас прокатская машина и русский паспорт - ничего вам не будет, не парьтесь. Если е пьяный, можете делать что хотите.

    Edited at 2017-03-21 04:37 am (UTC)
  • 101 comments
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